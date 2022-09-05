Что строго запрещено выбрасывать из дома: топ-7 вещей, которые "удерживают" деньги и удачу

Избавитесь от этих 7 вещей — навлечете на себя беду

В отличие от тех вещей, которые приносят своим владельцам одни неприятности, эти вещи привлекают в жизнь только финансовое благополучие и удачу.

Если выкинуть их, то можно навлечь беду, пишет meta. Рассказываем о семи вещах, которые должны оставаться в доме для вашей же безопасности.

1. Хлеб и соль

Эти продукты являются символом сытости и достатка, благополучия семьи и семейного счастья. Лучше остатки хлеба отдавать птицам или животным, а соль — рассыпать по земле.

2. Старый кошелек или сумка

Таким образом можно выбросить и финансовую удачу из своей жизни. Лучше закопать их под молодым деревом, или просто сжечь.

3. Семейные фотоальбомы

С людьми, которые изображены на фото, может случиться что-то плохое: человек может заболеть, его могут сглазить или еще похуже. Лучше так же сжечь, а пепел развеять.

4. Детские вещи

Таким образом ребенок можно обречь на несчастную жизнь. Из вещей лучше сшить игрушки или отдать другим деткам.

5. Свадебное платье (костюм)

Выбросить или передарить свадебные наряды, это все равно, что обречь супругов на несчастную совместную жизнь.

6. Церковная атрибутика

Иконки, крестики, молитвословы и Библии являются могущественными оберегами. Лучше отнести их в храм.

7. Часы

Если часы рабочие, тогда вы проститесь со временем.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду.