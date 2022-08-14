Подозрения об этом заболевании президента россии появились еще в апреле

В последнее время разговоры о серьезном заболевании российского президента владимира путина не прекращаются, ведь сигналов для таких обсуждений также достаточно. На ухудшение состояния здоровья главы страны-агрессора указывают, в частности, хромота, заикание и неподвижность правой руки. А еще больше подозрений, что ситуация может быть значительно более сложной, добавляют его встречи с ведущими врачами.

Как отмечает Outdoor Enthusiast Magazine, путин может быть болен раком щитовидной железы. Первые подозрения об этом появились еще в апреле этого года, но кремль все отрицает до последнего.

Недавно независимая российская организация "Проект Медиа" получила данные, что специалист Московской центральной больницы Евгений Селиванов, являющийся одним из ведущих российских врачей по лечению щитовидной железы, очень часто "находится" у путина. По данным расследования, с промежутком в полтора года они встречались 25 раз.

Еще одним подтверждением того, что у российского президента может быть рак щитовидной железы, является его встречи с хирургом Алексеем Щекловым, специализирующимся на этой болезни.

Напомним, что слухов о болезнях путина в СМИ, в частности иностранных, достаточно большое количество. Социологи и международные эксперты связывают это с тем, что российские спецслужбы умышленно распространяют ложную информацию, ведь путин является "патологическим трусом" и боится того, что против него может быть проведена спецоперация с целью его устранения.