Почему нельзя спать напротив зеркала: вас ждут опасные последствия

Зеркало — это не только часть интерьера, но и сильный энергетический предмет.

С древних времен с зеркалом связано множество различных запретов и суеверий, ведь это сильный магический атрибут. Более того, многие экстрасенсы считают, что зеркало — это портал в потусторонний мир, который связывает живых и мертвых. Зная эту деталь неудивительно почему примет, запретов и суеверий о зеркалах так много.

Как сообщает "Униан", зеркальные поверхности — это мощные энергетические источники, которые "отражает" все, что вы ему показываете. Поэтому с зеркалами нужно вести себя предельно осторожно. Сегодня мы расскажем почему не стоит вешать зеркала напротив спальных мест.

Почему нельзя спать напротив зеркала

Зеркало "вытягивает" энергию из всего, что в нем отражается.

Во время сна душа человека незащищенная, и существа, живущие в зазеркалье, могут забрать ее.

Зеркало может забрать у возлюбленных любовь и взаимопонимание. Более того это может даже привести к изменам.

Человек теряет здоровье, ведь энергия "вытекает" из него.

Треснувшее зеркало напротив кровати — причина появления серьезных заболеваний, разводов, ограблений и даже гибели.

Во сне душа человека может попасть в зазеркалье, откуда не сможет вернуться — в этом причина частых неожиданных смертей.

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