Почему нельзя стричь волосы самостоятельно: зная это, можно избежать больших проблем

Наши предки считали, что волосы накапливают жизненную силу и опыт человека.

Нельзя стричь самого себя, иначе можно обрезать себе жизнь — наверняка каждый знает эту примету, и больше всего, что большая часть ее игнорирует, не придавая суевериям особого значения. Однако ведь народные приметы не придумывались просто так — это результат долгих наблюдений наших предков. Хотя верить в них или нет — это личное дело каждого, но знать их также не помешает.

Существует много как положительных, так и негативных примет про волосы. К примеру, найти на себе чужой волос — это к хорошим новостям. Также новая стрижка поможет избавиться от неприятных воспоминаний и освободит вас от прошлого. Однако, как сообщает meta, есть несколько важных запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя беду.

Что категорически нельзя делать с волосами

Нельзя стричь волосы самостоятельно — считается, что таким образом вы укорачиваете себе жизнь.

Нельзя чтобы стриг близкий родственник – это может привести к сильной ссоре с тем, кто вас подстригал.

Студентам не стоит стричься и даже мыть волосы перед экзаменами — иначе можно "потерять" всю выученную информацию.

Нельзя выбрасывать состриженные волосы в воду — согласно приметам таким образом можно смыть свою судьбу.

Обладательницам кудрявых волос нельзя их часто выравнивать, чтобы не спугнуть свое счастье.

Нельзя стричь своего мужа или жену — это может привести к разногласиям в семье.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.