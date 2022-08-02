Почему нельзя стричь волосы самостоятельно: зная это, можно избежать больших проблем
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Наши предки считали, что волосы накапливают жизненную силу и опыт человека.
Нельзя стричь самого себя, иначе можно обрезать себе жизнь — наверняка каждый знает эту примету, и больше всего, что большая часть ее игнорирует, не придавая суевериям особого значения. Однако ведь народные приметы не придумывались просто так — это результат долгих наблюдений наших предков. Хотя верить в них или нет — это личное дело каждого, но знать их также не помешает.
Существует много как положительных, так и негативных примет про волосы. К примеру, найти на себе чужой волос — это к хорошим новостям. Также новая стрижка поможет избавиться от неприятных воспоминаний и освободит вас от прошлого. Однако, как сообщает meta, есть несколько важных запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя беду.
Что категорически нельзя делать с волосами
- Нельзя стричь волосы самостоятельно — считается, что таким образом вы укорачиваете себе жизнь.
- Нельзя чтобы стриг близкий родственник – это может привести к сильной ссоре с тем, кто вас подстригал.
- Студентам не стоит стричься и даже мыть волосы перед экзаменами — иначе можно "потерять" всю выученную информацию.
- Нельзя выбрасывать состриженные волосы в воду — согласно приметам таким образом можно смыть свою судьбу.
- Обладательницам кудрявых волос нельзя их часто выравнивать, чтобы не спугнуть свое счастье.
- Нельзя стричь своего мужа или жену — это может привести к разногласиям в семье.
Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.