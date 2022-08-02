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Почему нельзя стричь волосы самостоятельно: зная это, можно избежать больших проблем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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К волосам стоит относиться очень бережно Новость обновлена 02 августа 2022, 09:48
К волосам стоит относиться очень бережно

Наши предки считали, что волосы накапливают жизненную силу и опыт человека.

Нельзя стричь самого себя, иначе можно обрезать себе жизнь — наверняка каждый знает эту примету, и больше всего, что большая часть ее игнорирует, не придавая суевериям особого значения. Однако ведь народные приметы не придумывались просто так — это результат долгих наблюдений наших предков. Хотя верить в них или нет — это личное дело каждого, но знать их также не помешает.

Существует много как положительных, так и негативных примет про волосы. К примеру, найти на себе чужой волос — это к хорошим новостям. Также новая стрижка поможет избавиться от неприятных воспоминаний и освободит вас от прошлого. Однако, как сообщает meta, есть несколько важных запретов, которые не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя беду.

Что категорически нельзя делать с волосами

  • Нельзя стричь волосы самостоятельно — считается, что таким образом вы укорачиваете себе жизнь.
  • Нельзя чтобы стриг близкий родственник – это может привести к сильной ссоре с тем, кто вас подстригал.
  • Студентам не стоит стричься и даже мыть волосы перед экзаменами — иначе можно "потерять" всю выученную информацию.
  • Нельзя выбрасывать состриженные волосы в воду — согласно приметам таким образом можно смыть свою судьбу.
  • Обладательницам кудрявых волос нельзя их часто выравнивать, чтобы не спугнуть свое счастье.
  • Нельзя стричь своего мужа или жену — это может привести к разногласиям в семье.

Ранее "Телеграф" писал, что народные приметы говорят про полотенца, развешанных на дверях.

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#Волосы #Приметы #Народные приметы