Российскому политику становится все хуже, но он по-прежнему цепляется за президентское кресло

Всевозможные физические и психологические болезни российского диктатора владимира путина обсуждаются во всем мире уже не первый месяц. Официально в Кремле продолжают отрицать любые проблемы со здоровьем их президента, однако внешний вид политика часто говорит об обратном. Как и карты Таро в прогнозе тарологини Людмилы Хомутовской, которая лишь подтверждает догадки многих интересующихся темой людей.

О том, что ей открыл расклад, Хомутовская рассказала в разговоре с журналистами "24 канала". По ее словам, сейчас путин находится под серьезной охраной, ведь его здоровье оставляет желать лучшего.

Тарологиня говорит, что порой путин чувствует настолько сильное недомогание, что даже не способен подняться с кровати. Именно поэтому ему постоянно необходимо присутствие команды квалифицированных врачей рядом.

"Карты уже год постоянно показывают одну и ту же информацию – что путин болен, и он начинает двигаться к смерти", — подчеркивает Людмила Хомутовская.

Также она добавляет, что в случае смерти диктатора этот факт предпочтут умалчивать как можно дольше. Чтобы иметь возможность продолжать линию политики, которую очертил путин.

Для этого, как ей подсказывают карты, будут использоваться двойники, которых у путина может быть сейчас минимум шесть. Хомутовская подчеркивает, что некоторые "подменщики" российского диктатора, как и он, испытывают проблемы со здоровьем, однако спецслужбы рф могут готовить кого-то нового на эту роль.

"Их меняют на не очень важных встречах путина и тогда, когда он очень болен", — отметила она.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько двойников владимир путин может иметь взаправду и есть ли возможность их как-нибудь различить.

Также мы писали о том, какая болезнь способна подтолкнуть российского лидера к принятию весьма непростого решения — насчет ядерной атаки.