"Цельной личности уже нет, лишь набор симптомов": врачи рассказали, какие болезни проявляются у путина

Врачи говорят, что у российского диктатора наблюдаются симптомы целого ряда болезней

В последнее время в СМИ очень активно обсуждают состояние здоровья российского диктатора владимира путина, а его новые появления на публике вызывают все больше вопросов.

Как говорится в материале "FreeДом", в глаза сильно бросаются его непроизвольные движения ногами и руками, а также постоянный кашель. Последний хоть и может показаться обычной простудой, но этот симптом также присущ для куда более опасных болезней.

Так психиатр Александр Иванов обратил внимание на подергивание конечностей диктатора и отметил, что это говорит не только о старости, но и о наличии дополнительных заболеваний, которые разрушают мозг. При этом он видит, что у путина есть и многочисленные психические расстройства.

"Диссоциативное расстройство личности, паранойя… Цельной личности как таковой уже нет. Есть набор симптомов", — сказал он.

В свою очередь парамедик, доктор неотложных состояний Руслан Самигуллин отмечает, что кашель, который наблюдается у путина, свидетельствует об онкологии.

"Мы можем подозревать, что это рак щитовидной железы либо рак легких. В таких случаях действительно есть кашель, хрипота голоса", — сказал он.

По его словам, при раке щитовидной железы прогноз весьма неплохой, поскольку в 70-75% случаев пациенты выживают, а вот рак легких лечить сложнее и ведет себя он агрессивней.

Впрочем, врач говорит, что у путина наблюдаются симптомы еще одного серьезного заболевания, а именно болезни Гентингтона, которая несет с собой прогрессирующую гибель клеток мозга.

"Она сопровождается симптомами, которые мы видим. Это тремор рук, это хорея — непроизвольные беспорядочные движения рук, ног (постукавания каблуком), мимические нарушения, его покусывания губ", — сказал Самигуллин.

Он добавил, что это генетическая болезнь, а после обнаружения первых симптомов пациенты обычно живут еще 10-20 лет, а смерть зачастую наступает от связанных болезней.

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщалось, что у путина может быть целый букет заболеваний, среди которых самым страшным диагнозом является онкология. Однако какой именно орган ей подвержен, большинство так и не смогло определиться.

При этом некоторые уверены, что рак мог начать прогрессировать у диктатора из-за травмы спины, которую тот получил из-за своей любви к конному спорту.