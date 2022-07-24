Шарик может лопнуть: пластический хирург объяснил, что не так с лицом путина

О смертельном заболевании это не свидетельствует, но выяснился интересный нюанс

Внешний вид 69-летнего кровавого диктатора владимира путина, особенно его надутое лицо, стали предметом обсуждения британских СМИ, где его сравнили с хомяком. Конечно же, это породило еще больше слухов о тяжелых болезнях российского президента, однако пластические хирурги имеют другое мнение по поводу опухлости лица путина.

Как рассказал в комментарии ТСН пластический хирург Дмитрий Слоссер, разговоры о смертельной болезни российского президента начались еще 5 лет назад и это была заведомо запущенная им дезинформация. А происходящее с его лицом говорит, что он не гнушается так называемыми "уколами красоты".

"На мой взгляд, путин не больны, наоборот, вероятнее всего, он пользуется результатами инновационных технологий, позволяющих продлить жизнь и отсрочить старение. Одно время я работал в Москве и знаю, что этой теме там уделяют много внимания, а в мировой науке есть достаточно успешные разработки. Хотя его лицо действительно выглядит все более одутловатым. Вероятнее всего, причиной этого могут быть инъекции филеров. Именно таким способом путин борется с морщинами", — отметил пластический хирург.

По мнению специалиста, поскольку кожа российского президента с каждым годом провисает все больше, то пластическим хирургам приходится колоть ему гораздо больше филеров. Именно поэтому его лицо начинает напоминать воздушный шарик.

"Думаю, если слухи о его болезни неправда и он проживет достаточно долго, то мы рано или поздно увидим, как этот шарик лопнет", — резюмировал Дмитрий Слоссер.

Ранее "Телеграф" сообщал, что состояние здоровья владимира путина прокомментировали даже в ЦРУ, отметив, что говорить о том, что диктатор психически или физически истощен рано — пока он слишком здоров.