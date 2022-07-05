путин – психопат? У российского диктатора нашли признаки серьезных психических проблем

Поведение кровавого диктатора говорит само за себя

В последнее время поведение кровавого диктатора владимира путина все больше подталкивает к мысли, что он имеет множество психических расстройств. Среди них называют деменцию, одержимость и даже бредовое расстройство, однако в совокупности все это говорит о том, что путин — психопат.

Такое мнение в блоге для "Укринформа" высказал журналист Владимир Ильченко. Опираясь на знания в области астропсихопатии, он выделил сразу несколько черт характера, подтверждающих психические проблемы путина.

Завышенное чувство собственной уникальности

Мания величия путина настолько огромна, что он уже начал чувствовать себя "миссионером". Это проявляется, в частности, в желании восстановить СССР, по которому кровавый диктатор так сильно унывает на публике и даже называет "величайшей катастрофой прошлого века". Хотя на самом деле такие заявления — это продуманная политтехнология, чтобы хоть как-то оправдать его поведение и амбиции.

"Для путина важно восхваляться, самоутверждаться, пыжиться, распускать хвост, и чтобы с ним все считались. Апелляция к имперскому величию россии, приравнивание себя к Петру Первому, подражание Гитлеру (свастика, культ личности, бой за "освобождение" другого народа) – это лишь способ самоутверждения, реализации болезненных амбиций, в основе которых глубинное чувство собственной низости. А на россию, ее ничтожное, с его точки зрения, население, весь "русский мир" ему плевать с высокого дерева", — отметил Владимир Ильченко.

Манипуляции, насилие, мошенничество

Еще три черты, которые четко прослеживаются в поведении путина. Эксперты говорят, что все они присущи исключительно психопатам. Такие люди все время врут, извращают реальность, манипулируют, перекладывают вину на других, пытаются казаться лучше, чем они есть.

"Это все о нем. Список коррупционных деяний путина, участие в мошеннических схемах, хищениях, пожалуй, могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Он несравним и во лжи, и в переложении собственной вины на всех и вся, и в манипуляциях – мелких и крупных. Интересно, что психопатам часто верят, даже сочувствуют и считают их жертвами всевозможных несчастий, которые они сами же несут. Недаром путину так долго удавалось держать мир в иллюзиях по поводу его могущества и силы. И даже заставлять принимать его же правила игры", — указал журналист, исследовавший поведение кровавого диктатора.

Что уж говорить о влечении к насилию — то, что путин — садист, очевидно. Об этом говорят десятки уничтоженных городов в Чечне, Сирии, Украине, попустительство убийствам, изнасилованию, мародерству и другим издевательствам над мирным населением.

Безответственность, трусость, психическая незрелость

По словам Ильченко, путин — это образец безответственности на самом высоком уровне, ведь он подверг свою страну "экономической, политической и моральной деградации", а теперь россии вообще грозит полная изоляция и разрушение, ведь диктатор перессорился со всем миром и прибег к угрозам ядерного оружия. Так поступают только полные психопаты, которые не способны что-либо просчитать или адекватно спланировать.

"Психопатия нередко сопровождается фобиями и немотивированными страхами. У путина, например, это страх за собственную жизнь, которой угрожают мнимые многочисленные враги. В своих публичных выступлениях он всегда кипит, полон ненависти и сарказма и как будто постоянно кому-то оппонирует, ссорится с кем-то, насмехается над ними. Часто прибегает к резким метафорам или стилистическим фигурам, при этом сам себя накручивает ими, раздражается, дергается", — заметил журналист.

О психической незрелости диктатора свидетельствует, что он не способен признавать свои ошибки и вообще мыслить такими категориями.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что тот болен завышенными амбициями, неуважением и тягой к пыткам украинцев.