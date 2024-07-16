В Киеве трамвай сошел с рельсов прямо в припаркованный автомобиль (фото)

В результате аварии образовалась пробка

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В связи с этим усложнено движение транспорта.

Событие произошло на улице Коперника в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Предварительно правоохранители выяснили, что трамвай сошел с рельсов и повредил припаркованный автомобиль.

Полиция призывает водителей учесть эту информацию при планировании поездки и времени.

На месте ДТП

Напоминаем, подобный случай произошел в Дарницком районе Киева. Там с рельсов сошел трамвай. В результате вагон врезался в торговый киоск, оказался на пешеходной дорожке и перегородил рельсы.

Событие произошло на Позняках. В социальных сетях пишут, что водитель трамвая якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация, пока, официально не подтверждена.

Предварительно пострадал случайный прохожий. На месте работала скорая, спасатели и патрульные полицейские.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла масштабная авария на мосту Патона. Столкнулись сразу 5 автомобилей.

Видео с места происшествия поделились очевидцы. На кадрах видны стоящие цепочкой автомобили. Как иронически пишут в сети, в "ДТП-трамвайчик" на мосту Патона попали авто марки Volkswagen, два Mercedes, Hyundai и Audi.