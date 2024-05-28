В Киеве пьяный дедушка переверну коляску с внуком: ребенок пострадал (видео)

На родственника составили протокол

В Киеве нетрезвый мужчина упал и перевернул коляску с ребенком. Произошел инцидент на территории Киевской детской больницы на улице Алишера Навои.

Об этом сообщает Муниципальная охрана. Отмечается, что сотрудники службы заметили мужчину с детской коляской, который имел выраженные признаки алкогольного опьянения.

Охрана осмотрела ребенка и заметили синяки на голове и лице.

"Муниципалы решили подойти к мужчине, который упал и перевернул коляску с младенцем. Сразу подняв ребенка, они осмотрели наличие травмирования и заметили ушиб мягких тканей головы и лица", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают все службы

Сотрудники вызвали скорую помощь. Выяснилось, что мужчина является дедушкой потерпевшему. С его телефона муниципалы вызвали мать ребенка. Младенца отнесли в травматологическое отделение, где оказали помощь медики.

После осмотра ребенка отдали матери. Также отмечается, что на место происшествия приехала полиция и составила протокол на нетрезвого мужчину.

"Приехал представитель ювенальной полиции и взял объяснение с матери и составил админпротокол по ст. 178 КУоАП на дедушку. Муниципалы получили благодарность от матери младенца за своевременное реагирование и оказание помощи", — подчеркивает Муниципальная охрана.

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