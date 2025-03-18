Авто перевернулось на крышу: в Киеве двое мужчин погибли в ДТП (фото и видео)

Машина влетела в отбойник на скорости и опрокинулась на крышу

Во вторник, 18 марта, водитель Lexus не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, в результате чего машина перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте, а его пассажир скончался по дороге в больницу.

Об этом сообщает полиция Киева. Инцидент произошел в 14.20 на Столичном шоссе в Голосеевском районе.

"Предварительно установлено, что водитель Lexus, двигаясь в третьей полосе проезжей части, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего авто перевернулось", – говорится в публикации.

Отмечается, что 40-летний водитель погиб на месте аварии, а его 22-летний пассажир скончался по дороге в больницу от тяжелых травм.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", — пишет пресс-служба.

По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", водителя Lexus выбросило из авто. Также сообщается, что машина ехала со стороны Конча-Заспы в сторону центра Киева на большой скорости.

Напомним, ДТП с пострадавшими произошло в понедельник, 17 марта, на улице Калиновой в Днепре. Автомобиль ЗАЗ сбил женщину с двумя малолетними детьми прямо на пешеходном переходе.