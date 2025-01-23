Машину всмятку, а водитель погиб. На трассе Тернополь-Львов произошло ДТП (фото, видео)

"Телеграф" рассказывает, что известно о ДТП

В четверг, 23 января, на трассе Тернополь-Львов недалеко от села Озерная произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ и Mercedes. В результате погибли и травмированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об этом "Телеграфу" сообщил начальник Сергей Крета, руководитель сектора коммуникации главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По его словам, водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте, еще один его пассажир находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Была еще одна пассажирка, она не получила тяжелых травм, ушибов. Сейчас с нее работают врачи на месте происшествия. Водитель буса травм также не получил. Этот водитель буса вызвал на место происшествия скорую", — сообщил Крета.

Руководитель сектора коммуникаций сообщил, что на месте происшествия проводят следственные действия. А также дорожные службы, которые будут убирать машины.

В местных телеграммах каналах показали видео ДТП.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области водитель снес женщин на парковке. Отмечается, что старшая женщина погибла на месте аварии от полученных травм.