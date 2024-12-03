На блокпосту под Одессой машина насмерть сбила пограничника

Виновник ДТП был трезв

На блокпоста в Одесской области водитель легковушки сбил двух пограничников – один военнослужащий погиб на месте. Трагедия произошла 2 декабря около 18:00.

За рулем автомобиля ВАЗ находился 66-летний мужчина, он не обратил внимания на дорожные знаки по ограничению скорости. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

В результате наезда второй военнослужащий Государственной пограничной службы получил травмы. Его немедленно доставили в больницу.

Во время проверки полицейские установили, что водитель был трезв. Правоохранители задержали мужчину.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Это преступление предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее гибель человека или тяжкие телесные повреждения.

Полиция продолжает досудебное расследование по выяснению всех деталей смертельной аварии на блокпосту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре 17-летний "мажор" устроил ДТП, погибла 10-летняя дочь военного. Говорят, это не первая авария, которую совершил этот парень.