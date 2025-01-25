Была еще одна машина. Открылись новые детали смертельного ДТП с Анной Жук (видео)

На одном из видео с места аварии, где погибла известная блогерша Анна Жук, заметили интересную деталь. Речь идет о третьем автомобиле, который влетел в кювет.

Как отмечают в сети, на некоторых видео можно увидеть третью машину, которая не упоминается в рапортах и официальных данных.

"Оказалось, что в кювете был третий автомобиль, о котором речь не идет ни в одном отчете. Он виден на одном из видео, которое было снято на месте ДТП", — говорит мужчина на видео.

По его словам, этот автомобиль мог касаться смертельной аварии, ведь находился близко к месту столкновения.

В то же время в сети пишут, что этот автомобиль не имеет никакого отношения к ДТП, ведь люди пытались объехать место аварии, но автомобиль застрял в кювете. Пока эту информацию правоохранительные органы официально не комментировали.

Напомним, что в результате столкновения "Лексуса" с грузовиком блогер Анна Жук погибла на месте, а ее муж и сын были прооперированы. Водитель фуры не пострадал. Инцидент произошел 24 января 2025 года утром, за рулем автомобиля находился муж Анны. Во время обгона авто блогерши столкнулось со стоящим в полосе грузовиком, что привело к мгновенной смерти Анны на месте аварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что постила в Instagram погибшая в ДТП Анна Жук, которой было 39 лет.