Наехал на маму с коляской: в Ровенской области произошло трагическое ДТП (фото)

По данным полиции, водитель авто был трезвый

Во вторник, 21 января, в Вараше Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Около 16:45 на улице Парковой водитель автомобиля "Dacia", 49-летний мужчина, совершил наезд на женщину с коляской, где был новорожденный ребенок.

Об этом сообщила ГУНП Украины в Ровенской области. По данным полиции, это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе — от удара младенец выпал из коляски.

Матери ребенка 32 года: ее обследуют медики. По предварительным данным, серьезные травмы она не получила. А вот ребенка спасти не удалось — его доставили в больницу, но через час он скончался в реанимации.

В полиции сообщили, что водитель был трезвым — в момент ДТП он говорил по мобильному телефону.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет, а также лишение права на управление транспортным средством.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Львовом произошло смертельное ДТП на парковке. Водитель авто не справился с управлением и наехал на двух женщин.