На Львовщине мужчина лежал на проезжей части. Все закончилось трагически

ДТП произошло поздно вечером в воскресенье

Во Львовской области произошла трагедия на дороге. В селе Вороцов Яворивского района в темное время суток мужчина лежал посреди проезжей части и погиб, так как на него наехал автомобиль.

Как уточнили в полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 января в 21:40. Установлено, что 32-летний житель Яворивского района лежал на проезжей части дороги, на него наехал Renault Clio, за рулем которого находился 21-летний парень, живущий в том же районе. От полученных травм мужчина погиб на месте.

По факту его гибели следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Как сообщал "Телеграф", 21 января, в Вараше Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Около 16:45 на улице Парковой водитель автомобиля "Dacia", 49-летний мужчина, совершил наезд на женщину с коляской, где находился младенец. От удара ребенок выпал из коляски, за его жизнь боролись медики, однако, к сожалению, он погиб.