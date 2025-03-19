В Одессе произошло жуткое ДТП: столкнулись 3 авто и мотоцикл (фото)

Четыре транспортных средства не смогли разминуться на дороге

В среду, 19 марта, в Одессе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля и мотоцикл.

В результате столкновения есть пострадавшие. Об этом пишет "Град".

Инцидент произошел в дневное время на пересечении улиц Водопроводной и Бреуса. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля и мотоцикл. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали люди.

Отмечается, что движение от 1-й станции Люстдорфской дороги в сторону центра затруднено. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства столкновения.

Местный Telegram-канал опубликовал кадры с первыми секундами после ДТП.

Ранее в Киеве водитель Lexus не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, в результате чего машина перевернулась на крышу. Мужчина погиб на месте, а его пассажир скончался по дороге в больницу.

Также дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в понедельник, 17 марта, на улице Калиновой в Днепре. Автомобиль ЗАЗ сбил женщину с двумя малолетними детьми прямо на пешеходном переходе.