В Киевской области женщина выпала из окна многоэтажки на крышу аптеки (фото)

Обстоятельства инцидента устанавливаются

Во вторник, 14 января, в Киевской области женщина выпала с 4 этажа жилого дома. У пострадавшей обнаружены открытые переломы конечностей и предположительно переломом позвоночника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Инцидент произошел в городе Ирпень по ул. Шевченко.

Спасатели получили уведомление о том, что женщина выпала из окна в 11:30. Прибыв на место, они установили, что на крышу аптеки, которая находится на первом этаже 9-этажного дома, выпала женщина 1960 года рождения.

"С помощью ношей специалисты Службы спасения транспортировали пострадавшую в автомобиль экстренной медицинской помощи. Ее госпитализировали в областную больницу с предварительным диагнозом: открытые переломы конечностей и, вероятно, переломом позвоночника", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства ситуации.

Напомним, что в Киеве женщина вместе с котом выпала из окна многоэтажки. Инцидент произошел в Дарницком районе Киева. В руках женщина держала своего домашнего кота, разбившегося вместе с хозяйкой. От полученных травм женщина и ее домашний любимец скончались до приезда медиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве пьяные родители чуть не заморозили двухлетнего ребенка до смерти.