Под Киевом двое мужчин ворвались в квартиру к матери-одиночке и похитили ее ребенка (фото, видео)
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Ребенка вернули матери
В Софиевской Борщаговке двое мужчин похитили малолетнего ребенка, угрожая его матери-одиночке. Теперь они могут отправиться в тюрьму на 12 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции. Отмечается, что мужчины вошли в квартиру потерпевшей, узнав о ее денежных сбережениях, после чего заявили о том, что у нее есть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов.
Женщина себя "должницей" не признала, а потому злоумышленники забрали ее годовалого ребенка, 17 тысяч гривен, документы и мобильные телефоны. Затем они скрылись в неизвестном направлении.
Полиция за сутки смогла выявить местонахождения преступников и их 31-летней сообщницы. Злоумышленниками оказались киевляне в возрасте 21 и 22 лет. Ребенок не пострадал и его без препятствий вернули матери.
Правоохранители открыли уголовное производство по статьям о вымогательстве и похищении малолетнего ребенка. Им грозит 12 лет тюрьмы.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Черновцах двое нетрезвых подростков избили студента в общежитии и сняли видео. Выяснилось, что потерпевший сам впустил нападающих в свою комнату.