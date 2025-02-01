Однолетний мальчик был найден мертвым в морозилке в Одессе

Тело ребенка было обнаружено в одной из квартир в Пересыпском районе

В Одессе сотрудники полиции задержали 18-летнюю девушку и ее 44-летнего сожителя по подозрению в убийстве младенца. Тело ребенка нашли в морозильной камере в одной из квартир на Пересыпи.

Об этом сообщает ГУНП Украины в Одесской области. По данным правоохранительных органов мальчик в возрасте года и трех месяцев жил вместе с матерью и ее сожителем. Также в семье была и двухлетняя девочка.

Следователи выяснили, что 44-летний мужчина ранее был неоднократно судим.

Девочку изъяли из семьи и временно поместили в больницу. Мать и ее сожителя задержали — с ними работают следователи.

На месте преступления, помимо полицейских, работают специалисты мобильной ДНК-лаборатории.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство несовершеннолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, либо пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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