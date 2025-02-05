В Одессе с 16 этажа выпала мать с маленьким ребёнком

Причины трагедии устанавливаются

Утром в среду, 5 февраля, в Киевском районе Одессы женщина с ребенком примерно пятилетнего возраста выпала из окна 16 этажа жилого дома. Женщина погибла на месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области. Ребенок выжил, его госпитализировали. Личности матери и ребенка устанавливает полиция.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские. Правовая квалификация события будет предоставлена впоследствии", — добавили правоохранители.

Как сообщал "Телеграф", 14 января, в Киевской области женщина выпала с 4-го этажа жилого дома. У пострадавшей обнаружены открытые переломы конечностей и предположительно переломом позвоночника.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года в Тернопольской области женщина выпрыгнула из окна пятого этажа. Потерпевшая получила многочисленные переломы. По данным следствия, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, так как за несколько часов до этого во время купания утопила в ванне свою дочь, которой было 2,5 года. Женщина говорит, когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но ничего не получилось, поэтому мать решила прыгнуть из окна.