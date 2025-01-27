Сотрудник СБУ сбил ребенка в Василькове, его уже отправили под арест – СМИ

В СБУ отметили, что считают такие действия своего сотрудника недопустимыми и будут способствовать расследованию

Сотрудник Центрального управления Службы безопасности Украины совершил наезд на несовершеннолетнего в городе Васильков Киевской области 23 января. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, сотрудника СБУ отправили под арест.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде". Отмечается, что Государственное бюро расследований и Национальная полиция открыли уголовное производство по факту ДТП.

"23-го января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ. В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, его оперативно доставили в НДСЛ "Охматдет". Пострадавшему предоставлена ​​вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. По факту ДТП сотрудники ДБР и Национальной полиции открыли уголовное производство. Чиновнику Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что считают подобные действия своего сотрудника недопустимыми. Там обещают оказывать содействие объективному расследованию ДТП и оказывать всестороннюю помощь правоохранителям.

Отметим, в Одессе 26 января произошло странное ДТП. Водитель белого автомобиля сбил мужчину на протезе, прокатил его капотом, а затем уехал в неизвестном направлении.

Также 26 января около 16.50 на дороге "Киев-Чоп" в селе Тухолька Стрыйского района автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ДТП погибли четыре человека.