Огонь унес жизнь 10-летнего ребенка в Николаевской области

Обстоятельства трагедии выясняются

В Николаевской области в пожаре погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в поселке Березанка.

Об этом сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Отмечается, что обстоятельства возгорания выясняются полицией.

По данным спасателей, сообщение о пожаре на линию 101 поступило днем. Возгорание возникло в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в поселке Березанка Березанской территориальной громады Николаевского района.

Во время осмотра дома спасатели в одной из сильно задымленных комнат обнаружили тело десятилетнего мальчика. Ребенок погиб еще до прибытия ГСЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 2 кв. м. Полностью выгорел матрас. Работали 4 пожарных и одна единица техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

В то же время неизвестно, находился ли ребенок дома один и где в момент пожара были родители или опекуны.

Напомним, недавно в центре Киева вспыхнул пожар, над Крещатиком поднимался густой дым, ведь загорелась электрическая подстанция.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже трое детей в больнице из-за опасного челленджа из TikTok. Они пытаются изготовить взрывчатку из подручных вещей.