Огонь унес жизнь 10-летнего ребенка в Николаевской области
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Обстоятельства трагедии выясняются
В Николаевской области в пожаре погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в поселке Березанка.
Об этом сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Отмечается, что обстоятельства возгорания выясняются полицией.
По данным спасателей, сообщение о пожаре на линию 101 поступило днем. Возгорание возникло в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в поселке Березанка Березанской территориальной громады Николаевского района.
Во время осмотра дома спасатели в одной из сильно задымленных комнат обнаружили тело десятилетнего мальчика. Ребенок погиб еще до прибытия ГСЧС.
Отмечается, что площадь пожара составила 2 кв. м. Полностью выгорел матрас. Работали 4 пожарных и одна единица техники ГСЧС. Причина пожара устанавливается.
В то же время неизвестно, находился ли ребенок дома один и где в момент пожара были родители или опекуны.
Напомним, недавно в центре Киева вспыхнул пожар, над Крещатиком поднимался густой дым, ведь загорелась электрическая подстанция.
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