Утопила 2-летнего ребенка и выпрыгнула из окна: полиция рассказала о трагедии в Тернополе (фото)

Женщина в реанимации

В Тернопольской области женщина выпрыгнула из окна пятого этажа, но перед этим она утопила свою дочь. Полиция уже приступила к расследованию.

Как сообщает Нацполиция области, об инциденте стало известно в 5 утра 7 ноября. Тогда в дежурную часть позвонили по телефону и рассказали о женщине, которая выпала из окна в Тернополе.

"Из окна пятого этажа выпала 32-летняя женщина. В квартире следователи обнаружили тело ее дочери, которой 2,5 года", — говорится в сообщении.

Потерпевшая получила многочисленные переломы. Сейчас она в реанимации.

По данным следователя, женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, ведь за несколько часов до этого, во время купания утопила в ванне свою дочь, которой было 2,5 года. Женщина говорит, когда поняла, что натворила, пыталась реанимировать ребенка, но не смогла, поэтому решила прыгнуть из окна.

Следователи узнали, что фигурантка долгое время страдала послеродовой депрессией и проходила лечение в спецучреждениях. Однако во время инцидента женщина находилась с ребенком сама, поэтому ее поведение никто не смог унять.

По данному факту полиция открыла уголовное производство в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигурантки согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине девочка выпрыгнула с 3 этажа.