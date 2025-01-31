Облил бензином и поджег родного брата: суд вынес приговор за жестокое убийство в Житомирской области

Брат говорит, что тот загорелся, потому что курил

Черняховский районный суд Житомирской области приговорил к 7 годам лишения свободы мужчину, который облил бензином и поджег родного брата. Трагедия произошла 2 мая 2024 года в селе Новые Салы.

По материалам судебного дела, в тот день братья вместе употребляли алкогольные напитки. Около 18 часов между ними возник конфликт. После ссоры осужденный пошел в хозяйственное помещение, взял пластиковую бутылку с бензином, вернулся к веранде дома и облил лежащего на кровати брата. Потом поджег его спичкой.

На крики потерпевшего прибежала их мать, потушила пожар. Мужчину с тяжелыми ожогами доставили в Житомирскую областную клиническую больницу имени А.Ф. Гербачевского. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги пламенем II-III степени, охвативших 45% тела — голову, шею, туловище, живот и верхние конечности. Через три дня, 5 мая, потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

Обвиняемый своей вины не признал. Он утверждал, что брат загорелся случайно во время курения, когда заправлял бензопилу. Однако его версию опровергли показания матери, медиков скорой помощи и прибывших на место происшествия полицейских.

Суд переквалифицировал действия обвиняемого из умышленного убийства на умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. При назначении наказания суд учел, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения и против родственника.

Кроме лишения свободы, суд обязал осужденного заплатить более 7 тысяч гривен судебных издержек. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей в Житомирском следственном изоляторе.

Также ранее "Телеграф" писал, что полицейские раскрыли убийство 25-летней давности. Тогда злоумышленник был еще несовершеннолетним.