В Турции вертолет врезался в больницу: много погибших (фото, видео)

Вертолет разбился вскоре после взлета

В турецком городе Мугла вертолет спасательной службы врезался в здание больницы. В результате погибли четыре человека.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции. Отмечается, что причиной происшествия мог стать густой туман.

"Во время взлета вертолет скорой помощи нашего министерства врезался в учебно-исследовательскую больницу Мугла и упал на пустую территорию. В аварии погибли четыре наших коллеги: два пилота, врач и медицинский работник", — говорится в сообщении.

Фото: Turkiye Today

Фото: Turkiye Today

Было установлено, что вертолет разбился вскоре после взлета. Воздушное судно врезалось в стену больницы, потеряло управление и упало не площадку.

Фото: Turkiye Today

На месте происшествия работают пожарные. В полиции при этом отмечают, что подозрения на теракт нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России пропал с радаров самолет Ан-2. Известно, что борт осуществлял коммерческую перевозку груза, летевшего по маршруту Мильково-Оссора. На борту находились три человека — два члена экипажа и один пассажир. Была начата поисковая операция.