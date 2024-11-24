Российские военные расстреляли мирных жителей на Донбассе

Правоохранительные органы Украины начали расследование преступления, совершенного российскими военными

Российские военнослужащие совершили очередное военное преступление в Донецкой области: они расстреляли мирных жителей в Торецке.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины. По данным следствия, преступление произошло 21 ноября, около 18:00. Военнослужащие страны-оккупанта вошли в многоквартирный жилой дом и пробрались в одну из квартир, где находились три мирных жителя — мужчина и две женщины.

Россияне целенаправленно открыли огонь из автоматов. В результате две женщины погибли на месте, а мужчина получил пулевые ранения, переломы плеча и ключицы.

Пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данному факту при процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры возбуждено производство по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев ведения войны, соединенное с умышленным убийством) Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет, а при отягчающих обстоятельствах — от десяти до пятнадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне положили лицом в землю и расстреляли украинских военнопленных на одном из горячих направлений.