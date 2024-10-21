Россияне расстреляли украинских военнопленных на горячем направлении (фото)

Они были безоружны

Российская армия продолжает убивать украинских пленных, так возле Селидового на Покровском направлении были расстреляны два бойца ВСУ. Начато расследование.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 18 октября.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в 14:38 18 октября 2024 года россияне во время наступления на позиции ВСУ в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

"Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", — пишет прокуратура.

Заметим, что убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Напомним, что недавно в DeepState заявили об очередном расстреле воинов ВСУ. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сразу же отреагировал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Бахмутском направлении россияне предположительно казнили еще одного украинского военного.