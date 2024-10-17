На Киевщине произошло ДТП, пострадавших пришлось деблокировать спасателям (фото)

Причина аварии устанавливается

В Киевской области произошла авария с пострадавшими. В городе Фастов на улице Казацкой Славы около 13:40 в среду, 16 октября, столкнулись два автомобиля – Nissan Navara и Chevrolet Premier.

Как сообщило ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из деформированных машин. Спасатели были вынуждены деблокировать их с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Они вытащили водителя Nissan Navara и женщину из Chevrolet Premier. После этого спасатели передали пострадавших работникам скорой медицинской помощи. На месте аварии работали четыре спасателя и одна единица техники.

Как сообщал "Телеграф", 15 октября во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус и легковой автомобиль столкнулись на въезде в населенный пункт Залесье, пострадали люди. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства этого ДТП.

Кроме того, 16 октября в Винницкой области произошла смертельная авария на трассе возле села Писаревка. Дорогу не поделили грузовик DAF и микроавтобус Renault, погибли несколько человек, также были пострадавшие.