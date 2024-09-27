Погиб ребенок, много пострадавших: в Дагестане раздались взрывы на заправке (фото, видео

Предварительно взорвался газовый баллон на АЗС

В пятницу, 27 сентября, на одной из заправок в Дагестане раздалась серия взрывов. В результате которых уже погибли пять человек и девять пострадали.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что на АЗС раздалось по меньшей мере 5 взрывов. Известно, что среди погибших есть ребенок.

Инцидент произошел в Махачкале на заправке, расположенной в районе Хушетского поворота.

"Первый взрыв на АЗС Plus в Махачкале раздался около 17:50. Второй – примерно через 20 минут. Заправка расположена на окраине города, недалеко от села Новый Хушет. Предварительно взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кафе", – пишут в сети.

По состоянию на 19:00 известно, что погибли по меньшей мере пять человек, среди них ребенок, который, по словам местных, шел с дополнительных уроков домой в Новый Хушет. Пострадавших по меньшей мере девять человек.

От взрывов повреждены здания молебни и столовой, предназначенные для сотрудников АЗС. Первый взрыв прогремел во время вечерней молитвы.

Известно, что изуродовано десять авто, а площадь пожара – 500 квадратов.

На фото и видео, которые публикуют в сети, можно увидеть, что уничтожено несколько машин и зданий. А сама заправка сильно пострадала, ведь одна из сторон полностью разрушена.

После взрывов начался сильный пожар и образовался мощный столб черного дыма, накрывший большинство города. К тому же в близлежащих домах нет электричества.

В сети добавляют, что сотрудники МЧС до сих пор не приступили к ликвидации пожара, поскольку сохраняется угроза повторных взрывов. Официально власти не подтверждали причину взрыва и какую-либо информацию по этому поводу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Москве загорелся склад с автозапчастями. Прогремели взрывы, была угроза перехода огня на АЗС.