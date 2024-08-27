Забил кулаками до смерти: в Киевской области обнаружили изувеченный труп женщины
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Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы
В Бориспольском районе Киевской области в частном доме было обнаружено бездыханное тело 47-летней женщины. На трупе виднелись многочисленные телесные повреждения, ссадины и гематомы.
Как оказалось, женщину забил до смерти ее собственный сожитель во время застолья. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.
В селе Козлов на территории частного дома был обнаружено тело 47-летней женщины. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что пострадавшей наносились многочисленные удары по всему туловищу, от которых она и скончалась.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, женщину голыми руками убил ее сожитель. Во время совместного распития спиртных напитков между парой возник конфликт на почве ревности. В какой-то момент агрессивный мужчина начал избивать свою сожительницу — он наносил ей множественные удары кулаками по всему туловищу.
В результате полученных травм женщина умерла на месте происшествия.
Личность злоумышленника оперативно установили — мужчину задержали и взяли под стражу.
На данный момент фигурант находится в СИЗО. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном нанесенни тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.
Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.