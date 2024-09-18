Выстрелил в упор и уехал: на АЗС в Киеве жестоко убили мужчину, что говорят в полиции (видео)

Убийство попало на камеру

В Киеве произошло жуткое убийство. Посреди белого дня там застрелили мужчину.

Видео стрельбы распространилось по сети. Как видно на ролике, мужчина подходил к машине (судя по поведению, собственному), когда неизвестный мужчина приблизился к нему вплотную. Он выстрелил с близкого расстояния прямо ему в голову. После того он наклоняется (вероятно, чтобы поднять гильзу), садится в машину и уезжает.

В полиции Киева подтвердили эту информацию. Убийство произошло в Святошинском районе. Между мужчинами на АЗС возник конфликт, в результате которого один мужчина застрелил другого. Полиция ввела специальную операцию в столице и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель – мужчина 1983 года рождения.

По предварительной информации, событие произошло на кольцевой дороге Киева. Здесь есть только одна заправка Shell, и расположена она на ул. Мельниченко, 1. Очевидцы рассказывают, что на АЗС сейчас находятся как минимум 6 экипажей полиции.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области произошло жестокое убийство. Муж пришел помочь по хозяйству и зверски зарезал владельца дома.