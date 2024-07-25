Нанес десятки ударов ножом по всему телу: на Киевщине произошло зверское убийство

Злоумышленнику можит грозит пожизненное лишение свободы

В Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине 20 ножевых ранений в разные части тела и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Мотивом преступления стала банальная кража, которая переросла в кровавое убийство. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

На днях в Фастовское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной платформе станции Вишняки был обнаружен окровавленный труп мужчины.

Прибыв на место следственно-оперативная группа установила, что 63-летний житель Житомирщины был убит при помощи холодного оружия. На теле мужчины эксперты насчитали 20 проникающих ножевых ранений, которые были хаотично нанесены в разные части тела.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след убийцы. Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева.

Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Убийце 35 лет и он проживает в Киеве

Следствие установило, что злоумышленник решил ограбить случайного прохожего, которого он встретил на железнодорожной платформе. Преступник попытался отобрать у мужчины рюкзак, но столкнулся с сопротивлением. В ходе непродолжительной схватки убийца достал нож и начал наносить удары своей жертве. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, а злоумышленник сбежал.

Преступник на данный момент задержан и находится под стражей. Ему инкриминируют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений.

Санкция статьи предусматривает максимальную меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Убийство произошло на ж/д станции Вишняки

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине произошло зверское убийство пенсионера, которому злоумышленник хладнокровно отрезал голову и язык. Убийца арендовал у старика жилье.