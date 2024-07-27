Угощал мороженым и обещал подвезти: в Одещине мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку

Правонарушитель может провезти за решеткой 12 лет

На Одещине мужчина предложил 14-летней девочке подвезти домой, а вместо этого изнасиловал ее. Злоумышленнику объявили о подозрении.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По словам правоохранителей, потерпевшая вместе с товарищами отдыхала возле водоема. К ним подсел взрослый мужчина, который обращался с подростками доброжелательно, угощал их мороженым. Во время беседы злоумышленник узнал, что они живут в соседнем селе и пообещал подвезти домой несовершеннолетних.

"Около полуночи двое мальчиков и девочка сели в автомобиль к "заботливому" дяде, но через некоторое время по дороге он остановился и насильно высадил юношей, а с девочкой поехал дальше в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Ребята сразу обратились в правоохранительные органы и сообщили об обстоятельствах исчезновения подруги.

Сотрудники полиции разыскивали несовершеннолетнюю и 49-летнего мужчину в течение нескольких часов.

"Злоумышленник, который категорически отрицал обвинения со стороны пострадавшей, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", — отмечают в полиции.

Правоохранители сообщили, что в рамках начатого производства назначен ряд экспертиз.

"Под процессуальным руководством прокуратуры полицейские сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, то есть в изнасиловании несовершеннолетнего лица, и обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркивают в полиции.

Однако суд избрал другую меру пресечения. Сейчас фигурант находится под круглосуточным домашним арестом.

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