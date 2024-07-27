На Закарпатье 14-летние подростки изнасиловали женщину с инвалидностью

В селе опасаются, что подростки смогут избежать наказания

В Закарпатской области группа подростков изнасиловала 42-летнюю женщину с инвалидностью. Хотя происшествие произошло еще 17 июля, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Информацию об этом озвучила спикер областной полиции Анна Дан в комментарии изданию Суспільне. Она отметила, что правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.152 УК (изнасилование, совершенное группой лиц).

Происшествие произошло в населенном пункте Теребля Тячевского района.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Дан говорит, что большая часть процессуальных действий уже проведена, а несовершеннолетним вскоре вручат подозрение.

"Женщина имеет недостатки слуха, поэтому с переводчиком проведение всех необходимых процедур занимает немного больше времени", — отметила она.

Журналист Виталий Глагола обнародовал небольшое видео, на котором виден один из фигурантов дела. Он отмечает, что местные жители опасаются, что 14-летним подросткам удастся избежать наказания.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области в одном из сел Бориспольского района отец изнасиловал родную дочь. Мужчине объявили о подозрении.