Родной отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь: на Киевщине расследуют страшное преступление

Злоумышленник может попасть в тюрьму на 12 лет

На Киевщине в одном из сел Бориспольского района отец изнасиловал родную дочь. Мужчине объявили о подозрении.

Об этом сообщает полиция Киевской области. По словам правоохранителей, 18 июля, около 15:49, к ним поступило тревожное сообщение от матери, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал родной отец.

Как выяснило следствие, вечером 42-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного дома изнасиловал собственную дочь.

Полиция задержала злоумышленника. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства преступления.

"Правоохранители в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты", — говорится в сообщении.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — отмечают в полиции.

Злоумышленник изнасиловал родную дочь

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина пытался изнасиловать малолетнего мальчика в туалете. Злоумышленник затащил ребенка в кабинку и начал распускать руки.