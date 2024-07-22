Родной отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь: на Киевщине расследуют страшное преступление
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Злоумышленник может попасть в тюрьму на 12 лет
На Киевщине в одном из сел Бориспольского района отец изнасиловал родную дочь. Мужчине объявили о подозрении.
Об этом сообщает полиция Киевской области. По словам правоохранителей, 18 июля, около 15:49, к ним поступило тревожное сообщение от матери, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал родной отец.
Как выяснило следствие, вечером 42-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории собственного дома изнасиловал собственную дочь.
Полиция задержала злоумышленника. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства преступления.
"Правоохранители в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты", — говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, по факту изнасилования и сексуального насилия (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 УК). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — отмечают в полиции.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина пытался изнасиловать малолетнего мальчика в туалете. Злоумышленник затащил ребенка в кабинку и начал распускать руки.