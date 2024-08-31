Изнасиловали 12-летнего и отделались штрафом: омбудсман требует расследования ужасного преступления (фото)

Дело квалифицировали как хулиганство, а не уголовное преступление

В Полтавской области трое подростков избили и изнасиловали палкой 12-летнего парня. Но это преступление не расследовалось правоохранителями в рамках уголовного производства, поэтому двое фигурантов получили всего 850 грн штрафа.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец. По данным правоохранителей, само насилие произошло в начале лета, но известно об этом стало только 5 августа.

"Однако правоохранительные органы о данном факте узнали только 5 августа и не начали досудебного расследования, а составили административные протоколы на родителей двух парней. Родители отделались штрафом в 850 грн! Третьего парня в то время даже не пытались установить", — пишет Лубинец.

Событие произошло в Котельве Полтавской области. Судебное заседание прошло без матери потерпевшего, ведь ей просто не сообщили. Известно, что преступление совершили три парня, двоим из которых 15 и 14 лет, а третий — совершеннолетний.

Судебные заседания, на которых выносили приговор матерям двух обидчиков, состоялись 7 и 8 августа. В одном из постановлений указано, что один из парней в середине июня около 15 часов "совершил хулиганские действия" в отношении малолетнего.

В частности, он обижал его, "заставлял оголяться, снимал с него плавки и унижал". Кроме того, он снял все это на телефон, а затем распространил видео среди своих знакомых.

Лубинец подчеркнул, что после огласки ситуации в сети он обратился в уполномоченные органы Полтавской области, которые сообщили о ходе дела и расследовании.

"С каких это пор факты сексуального насилия над детьми не расследуются правоохранительными органами в рамках уголовного производства? И только когда это событие получило общественную огласку, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 статьи 153 УКУ", — пишет омбудсман.

Он также подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

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