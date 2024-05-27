Водитель школьного автобуса заманивал мальчишек "игрой в карты" и насиловал: что ему угрожает

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей

По доказательствам полицейских будут судить мужчину из Одесчины, который насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении детей. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в правоохранительных органах. Отмечается, что к ним обратилась мать потерпевшего, которой он доверился и рассказал, что с ним случилось.

Сотрудники территориального подразделения полиции установили: в течение нескольких месяцев 2023 года, пользуясь доверием среди учеников одной из гимназий Одесчины, 57-летний водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в свой дом якобы поиграть с ними в карты, где совершал с детьми действия сексуального характера.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по данному факту, был проведен ряд судебных экспертиз и собрано достаточное количество доказательств причастности мужчины к преступлениям.

Под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры следователи выдвинули фигуранту обвинения по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины – в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, и ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УК.

По ходатайству полицейских суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления обвиняемому грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного заключения.

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