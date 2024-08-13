Натянул наручники, изнасиловал и пытался убить: на Киевщине возле дороги нашли окровавленную несовершеннолетнюю девушку

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы

В Фастовском районе Киевской области на обочине дороги водители заметили окровавленную девушку, которая просила о помощи. Как оказалось, несовершеннолетнюю изнасиловал неизвестный, а затем попытался ее зарезать.

К счастью, пострадавшей удалось сбежать от преступника и добраться на дороги, где ее и заметили автомобилисты. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали преступника по горячим следам. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Известно, что 17-летняя девушка возвращалась одна вечером домой. Внезапно на нее напал мужчина, который надел на руки своей жертвы наручники и затащил ее лесополосу. Затем злоумышленник изнасиловал несчастную.

В какой-то момент девушка попыталась сбежать от нападавшего, однако он достал нож и начал наносить пострадавшей многочисленные удары в область спины. Таким образом маньяк хотел убить свою жертву и скрыть следы совершенного преступления.

Лишь чудом девушке удалось вырваться из рук своего мучителя и добежать до оживленной автомагистрали, где ее заметили автомобилисты. Неравнодушные водители вызвали на место происшествия медиков и правоохранителей.

Преступнику грозит пожизненное лишение свободы

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Мужчине сообщили о подозрении по фактам незаконного лишения свободы, изнасилования и покушения на совершение убийства.

На данный момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Преступление произошло в Фастовском районе на Киевщине

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.