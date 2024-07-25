Склонял к наркотикам и насиловал собственную дочь: перед судом предстанет отец-педофил

Ему сообщено о подозрении

Родной отец в течение 3 лет совершал в отношении родного ребенка сексуальное насилие. Он также склонял ее к употреблению наркотических средств.

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура. Пока ему грозит пожизненное лишение свободы.

Установлено, что фигурант дела с декабря 2019 по январь 2023, проживая совместно с бывшей женой и родной дочерью, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка и насиловал девочку. Также подозреваемый систематически склонял ребенка к совместному употреблению наркотических средств.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Кировоградской областной прокуратуры мужчине доложено о подозрении в совершении ряда преступлений против половой свободы. Ему инкриминируют изнасилование, сексуальное насилие, а также склонение к употреблению наркотических средств (ч. ч. 3, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 315 УК Украины). За такие действия ему грозит наказание 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области в одном из сел Бориспольского района отец изнасиловал родную дочь. Мужчине объявили о подозрении.