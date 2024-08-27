В центре Львова от жары упала лошадь: посмотрите жуткое видео

В мэрии уже отреагировали на произошедшее.

В центре Львова в понедельник вечером, 26 августа, на проезжую часть упала лошадь, перевозившая туристов. Встать она не смогла.

Видео с обессиленным животным появилось в социальных сетях. Ролик опубликовала Кристина Машакевич в группе "Горячая линия Львова" в Facebook.

По словам автора видео, к лошади очень плохо относятся. "Лошади целый день находятся на солнце без воды, в среде, которая им совершенно не подходит. У них стресс, они эксплуатируются и получают ненадлежащее отношение", — заявил девушка.

Она подчеркнула, что подобные инциденты в городе уже случались, но бизнес продолжает работать.

В свою очередь организаторы проката рассказали, что лошадь упала не из-за жары. Так, команда "Каретного двора" среагировала на инцидент в комментариях к видео, заявив, что лошадь, по имени Луна, случайно запуталась в упряже, что и привело к падению. Все необходимые действия были предприняты для его освобождения, и сейчас животное находится под наблюдением.

"Произошел неприятный инцидент во время вечерней прогулки по карете. Одна из наших лошадей, Луна, случайно запуталась в упряже. Чтобы ее освободить, пришлось расщепить упряжь, которую она прижала своей массой, что могло выглядеть тревожно на видео", — сообщили в "Каретном дворе".

В мэрии уже отреагировали на произошедшее. Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко заявил, что город проводит проверку инцидента, анализируя видео с камер наблюдения.

"Также пообщались с владелицей животных. Сегодня будет созвана специальная рабочая группа по этому случаю. Детали сообщим впоследствии", — написал он.

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