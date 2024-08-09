Мужчина взорвал полицейских гранатой под Киевом: суд решил, как его наказать

Правоохранитель получил ранение ног и левой руки

Более девяти лет за решеткой проведет мужчина, который бросил гранату в полицейских, когда пытался от них убежать. Инцидент произошел в Броварах, в мае этого года. Тогда в результате взрыва был ранен один из правоохранителей.

О приговоре суда сообщили в Национальной полиции Украины. Заметили, что пострадавший полицейский до сих пор находится на лечении.

"В тот день полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестного. Когда они прибыли по указанному адресу, злоумышленник бросился бежать, полицейский начал его преследовать, тогда мужчина бросил гранату в сторону правоохранителя", — говорится.

"В результате взрыва ранения получил полицейский и сам правонарушитель. 37-летний правоохранитель получил ранение ног и левой руки. Он до сих пор находится на лечении", — написали в полиции.

Следователи инкриминировали задержанному ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас, по решению суда, он проведет за решеткой более девяти лет.

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