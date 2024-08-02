Месяц без еды и воды: двух истощенных собак нашли в закрытой квартире в Кривом Роге (видео)

Соседи слышали, что животные скулят, но не спешили им помогать

В Кривом Роге мужчина оставил в съемной квартире собаку с щенком на целый месяц без еды и воды. Изможденных животных нашел владелец помещения.

Взрослая собака была похожа на скелет, а щенок уже не вставал на ноги и едва дышал. Об этом сообщает интернет-издание "Свои. Кривой Рог".

Мужчина оставил в квартире собаку с щенком на месяц

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Песочной. Арендатор дома исчез и оставил двух животных внутри. Соседи слышали, что собаки скулят, но ничего не делали.

"Волонтеры говорят, что арендатор дома исчез и целый месяц животные были без пищи и воды в сплошной темноте. Соседи слышали нытье бедолаг, но почему-то не стали бить тревогу", ― пишет издание.

Собаки находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь щенка. Ему поставили капельницы. У него есть шанс выжить. Волонтеры собирают деньги на лечение.

Как сообщают волонтеры, собака до последнего кормила щенка. Когда люди вошли в квартиру, она пыталась защитить своего ребенка. Вес взрослой собаки составляет всего 7 кг вместо 20 кг.

Собственника животных ищут. Он не выходит на связь.

Внимание! Видео не для слабонервных.

Реакция соцсетей

Украинцы в комментариях возмущались поступком владельца собак, оставившего их без еды, воды и даже света на целый месяц. Многие комментаторы считают, что мужчину за это нужно жестоко наказать. Однако еще больше пользователей указали на роль соседей, которые слышали скуление собак и ничего не сделали.

Некоторые предполагают, что мужчина мог не вернуться домой не по собственной воле. Он тоже мог попасть в беду.

В Украине предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными. В зависимости от квалификации это может быть штраф до 8500 гривен, исправительные работы, ограничение или лишение свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Хмельницком мужчина выбросил собаку из окна 9 этажа. Животное погибло, а виновника осудили.