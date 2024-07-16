В Киеве мужчина грабил незнакомцев за рюмкой: алкостартапер получил срок

Злоумышленник уже был ранее судим

В Киеве мужчина, который во время застолья грабил собутыльников, получил срок. Злоумышленник приговорен к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева. По доказательствам, собранным правоохранителями, Святошинский районный суд столицы признал мужчину виновным в совершении преступления.

Следствие выяснило, что в мае этого года 42-летний киевлянин обокрал в разные дни мужчину и женщину в Соломенском районе города.

Мужчина знакомился с прохожими на улице, приглашал их выпить по рюмке, а затем похищал у них мобильные телефоны. Так, правонарушитель успел завладеть двумя гаджетами.

Как оказалось, ранее у злоумышленника уже была судимость за кражи.

"Правоохранители совместно с отделом криминального анализа установили, что к совершению преступлений причастен 42-летний ранее судимый киевлянин. Впоследствии следователи по согласованию Святошинской окружной прокуратуры объявили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 — воровство, и по ч. 4 ст. — грабеж и направили обвинительный акт в отношении злоумышленника в суд", — отмечают в полиции.

Отметим, злоумышленник должен провести за решеткой 7 лет.

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