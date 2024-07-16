В Киеве мужчина грабил незнакомцев за рюмкой: алкостартапер получил срок
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Злоумышленник уже был ранее судим
В Киеве мужчина, который во время застолья грабил собутыльников, получил срок. Злоумышленник приговорен к 7 годам лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева. По доказательствам, собранным правоохранителями, Святошинский районный суд столицы признал мужчину виновным в совершении преступления.
Следствие выяснило, что в мае этого года 42-летний киевлянин обокрал в разные дни мужчину и женщину в Соломенском районе города.
Мужчина знакомился с прохожими на улице, приглашал их выпить по рюмке, а затем похищал у них мобильные телефоны. Так, правонарушитель успел завладеть двумя гаджетами.
Как оказалось, ранее у злоумышленника уже была судимость за кражи.
"Правоохранители совместно с отделом криминального анализа установили, что к совершению преступлений причастен 42-летний ранее судимый киевлянин. Впоследствии следователи по согласованию Святошинской окружной прокуратуры объявили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 — воровство, и по ч. 4 ст. — грабеж и направили обвинительный акт в отношении злоумышленника в суд", — отмечают в полиции.
Отметим, злоумышленник должен провести за решеткой 7 лет.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве мужчина ограбил 16-летнюю девушку. Несовершеннолетняя поддерживала дружеские отношения со злоумышленником.