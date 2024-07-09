Насиловал падчериц и родных детей, а преступления снимал на телефон: на Буковине осудили мужчину

Позорные видео он показывал детям

В Черновцах приговорили к 15 годам 43-летнего мужчину, который развращал и насиловал детей двух своих несовершеннолетних родных детей и двух дочерей сожительницы. Свои преступления он снимал на мобильный телефон.

Позорные видеоролики мужчина показывал детям. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, на Буковине мужчина неоднократно насиловал детей. Он вступал в половое сношение с родной дочерью и обеими падчерицами. Интимные сношения он снимал, а затем эти кадры показывал детям. Ювенальные прокуроры смогли доказать вину мужчины в судебном порядке, благодаря чему был оглашен приговор в 15 лет лишения свободы.

Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях:

изнасилования несовершеннолетних;

развращение несовершеннолетних;

распространение порнографического контента среди несовершеннолетних;

изготовление, хранение и распространение детской порнографии.

Досудебное расследование проводили следователи из Следственного управления Главного управления Национальной полиции (СУ ГУНП) в Черновицкой области. Расследование проводилось посредством оперативного сопровождения отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области Департамента киберполиции (ДКП) Нацполиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном Бердянске изнасиловали 12-летнюю девочку. В преступлении подозревают выходцев из Азии.