Такое возможно только в России: в Казани произошло серьезное ДТП с самолетом (фото, видео)

Воздушное судно получило серьезные повреждения

Дорожно-транспортные происшествия случаются не только с машинами и трамваями, но и самолетами. Пассажиры одного из рейсов российского оператора вместо привычного "Приятного полета!" услышали громкое "Бум!".

В пятницу утром пассажиры рейса Казань-Анталья стали свидетелями необычного шоу на взлетной полосе. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" решил сыграть в "пятнашки" с буксиром-толкателем, но игра пошла не по плану. Как сообщают местные СМИ, рейс отложили по меньшей мере на 3 часа.

Кто кого

Во время буксировки случилась неисправность стопорного болта, в результате чего самолет столкнулся с буксиром. Фюзеляж самолета получил сильные повреждения. На борту в это время находились 118 человек.

Итак, самолет получил "удар под дыхание", а буксир — незабываемые впечатления. Обошлось без травм, если не считать травмированную гордость пилотов и водителя буксира. По предварительным данным, причиной столкновения стала ошибка наземных служб аэропорта.

В результате столкновения самолет получил повреждение носовой части фюзеляжа. Пассажиров пришлось взорвать и отправить в терминал аэропорта. Рейс был отложен на неопределенный срок.

Теперь специалистам придется разбираться, кто же действительно виноват в этом дорожном танце. А пассажирам остается ждать следующего рейса и надеяться, что в этот раз полет пройдет по плану.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пассажирский Boeing из Москвы летал над Украиной. Борт якобы вошел в воздушное пространство в Харьковской области.