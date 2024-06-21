Под Киевом мужчина взорвал гранату в чужом авто: детали инцидента, видео

Просил отвезти на белорусскую границу

В пятницу, 21 июня, в Буче произошел ужасный инцидент — мужчина взорвал гранату в автомобиле. Взрыватель погиб на месте.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Происшествия произошло около 10:50.

"В Бучанское районное управление полиции Киевщины около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", — говорится в сообщении.

Предварительно неизвестный подошел к чужому авто приказал вести его к белорусской границе. Водитель легковушки отказался. После чего мужчина достал гранату и взорвал ее прямо в салоне автомобиля.

В Буче неизвестный взорвал гранату в авто

Правоохранители отмечают, что 59-летний водитель не пострадал. Мужчине удалось вовремя выскочить из автомобиля.

На месте происшествия

"В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции", — подчеркивают в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа

Фото с места происшествия попало в сеть. На нем видно мужское тело на сиденье пассажира.

Взрыватель погиб на месте

Также появилось видео с комментарием водителя из первых уст.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киевской области мужчина взорвал гранату возле магазина. Из-за вызванного взрыва травмы разной степени тяжести получила случайная прохожая и сам злоумышленник.