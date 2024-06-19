Гражданин РФ подозревается в изнасиловании 12-летнего ребенка из Волынской области: подробности

Суд избрал подозреваемому меру пресечения

Жителю Луцка, который является гражданином РФ, сообщено о подозрении в изнасиловании 12-летней девочки. Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Об этом сообщает издание crimezone.ua, ссылаясь на полицию Волынской области.

Следствие считает, что ночью в марте 2024 года неоднократно судимый гостивший в доме мужчина залез в постель к спящему ребенку и изнасиловал его.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкцией ч. 4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луцке 16-летнего парня подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка. В частности, он мог надругаться над 5-летней и 2-летней девочкой, которые находились в одном доме с ним. Пострадал от действий сексуального характера именно двухлетний ребенок. Подросток, подозреваемый в преступлении, является его родственником. Молодому человеку объявили подозрение и он находится под домашним арестом. Правоохранители возбудили уголовное производство по данному факту. Судмедэксперты устанавливают, было ли против детей совершено преступление.