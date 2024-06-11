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Сбила в темноте и скрылась: на Киевщине дети чуть не погибли под колесами пьяной женщины за рулем

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Автопроисшествие произошло вчера поздно вечером
Автопроисшествие произошло вчера поздно вечером. Фото Патрульная полиция Белой Церкви

Трагическое ДТП в Белоцерковском районе: пьяная водительница сбила двоих детей

Вопреки постоянным предостережениям и усилению ответственности, пьяные водители продолжают ставить под угрозу жизнь других, вызывая резонансные дорожно-транспортные происшествия. Так, в Белоцерковском районе произошло жуткое ДТП, которое шокировало громаду.

Около 23 часов 10 июня в местную патрульную полицию поступило сообщение о наезде на двух несовершеннолетних девочек в селе Троицкое. Несмотря на серьезность ситуации, виновница ДТП скрылась с места происшествия, оставив пострадавших на произвол судьбы.

Полиция и медики немедленно прибыли на место инцидента. Две девочки, 11 и 15 лет, получили травмы и были срочно госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи. Полицейские опросили очевидцев и выяснили, что водитель после наезда уехал в направлении поселка Ракитное.

Задержание виновницы ДТП

Благодаря свидетельствам очевидцев, полицейские установили автомобиль и место жительства виновницы ДТП. В тесном сотрудничестве с местными правоохранителями, 55-летняя женщина-водитель была задержана. Осмотр на состояние опьянения обнаружил у нее 1,91 промилле алкоголя в крови, что является грубым нарушением ПДД.

Делом занимаются следователи, которые должны выяснить все детали и обстоятельства этого трагического события. Виновница ДТП понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины. Правоохранители еще раз призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь это может привести к непоправимым последствиям. Это печальное событие напоминает о важности ответственного отношения к управлению транспортным средством и необходимости защиты наиболее уязвимых участников дорожного движения – детей.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом произошло серьезное ДТП. На трассе Киев-Чернигов пьяный водитель не справился с управлением.

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