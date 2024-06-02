Угрожают оружием и насилуют толпой: сколько фактов сексуального насилия со стороны РФ зафиксировано в Запорожской области

В настоящее время пострадавшие обращаются в правоохранительные органы чаще, чем это было год или два назад

В временно оккупированной части Запорожской области зафиксировано 19 фактов сексуального насилия. Их совершили русские военные против мирного населения.

Об этом сообщила Анна Сосонская, руководитель специализированного управления по преследованию преступлений насилия на сексуальной почве, связанного с конфликтом, Офиса Генерального прокурора Украины. В целом в Украине зафиксировано 296 фактов сексуального насилия над гражданскими российскими оккупантами. В частности, 107 фактов в отношении мужчин, 179 – в отношении женщин, 15 фактов в отношении детей (14 девочек и один мальчик).

Чиновница отметила, что сейчас пострадавшие обращаются в правоохранительные органы чаще, чем это было год или два назад.

Глава спецуправления также рассказала один из фактов надругательства над женщиной, произошедшей на оккупированной части Запорожской области. По ее словам, захватчики, действуя по предварительному сговору, зашли на территорию домовладения. В доме жили гражданские: супруги с двумя малолетними детьми. Когда российские захватчики поняли, что люди не смогут им сопротивляться из-за страха быть казненными, то заставили женщину остаться дома, а мужчине с детьми приказали поехать в магазин.

"Далее один из военнослужащих, угрожая убийством и применением огнестрельного оружия, приставил в рот этой женщины автомат. Другой схватил ее за волосы, начал бить по разным частям тела. Затем ее затащили в безлюдное место – в лесополосу, где находились огневые позиции их артиллерии и там изнасиловали поочередно", – говорит Сосонская.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство. По этому уголовному производству прокуратура работает с пострадавшей и с членами ее семьи.

Напомним, мы рассказывали, что в сеть попало очередное подтверждение российских зверств против гражданского населения Украины на оккупированных территориях. Инцидент произошел осенью 2022 года в Новомихайловке (Запорожская область), однако известно о нем стало только сейчас. Тогда пьяный русский оккупант расстрелял двух мирных жителей и пытался изнасиловать женщину.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области россиянин изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Дзержинский.